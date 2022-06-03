Рязанская прокуратура проведет проверку после гибели женщины в Горроще и подростка в Канищеве

Прокуроры установят обстоятельства происшествий и дадут правовую оценку действиям или бездействиям органов и компетентных должностных лиц.

Рязанская прокуратура проведет проверку после гибели женщины в Горроще и подростка в Канищеве. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

Прокуроры установят обстоятельства происшествий и дадут правовую оценку действиям или бездействиям органов и компетентных должностных лиц. После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в пятницу, 3 июня, из-за сильного ветра на территории детсада № 81 у дерева отломилась крупная ветка. Она упала на проходящую мимо 33-летнюю женщину с ребенком. Рязанка умерла на месте, ребенок не пострадал. В этот же день в Канищеве в пруду «Родная заводь» утонул 14-летний подросток.