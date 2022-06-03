Следователи рассказали подробности гибели подростка в рязанском пруду

Трагедия произошла в пятницу, 3 июня.

Следователи рассказали подробности гибели подростка на пруду в Канищеве. Информация появилась на сайте регионального управления следкома.

Трагедия произошла в пятницу, 3 июня. Мальчик 2007 года рождения отдыхал с друзьями у пруда «Родная Заводь». Они далеко заплыли от берега. Один из подростков начал тонуть. Друзья пытались ему помочь, однако у них не удалось.

Специалисты проведут доследственную проверку. Для первоначальных процессуальных действий на место выехал следователь. Во время проверки установят обстоятельства и причины трагедии. По ее результам будет принято процессуальное решение.