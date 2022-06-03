В Горроще упавшая с территории детского сада ветка убила 33-летнюю рязанку

Инцидент произошел около детского сада № 81 на улице Островского.

В Горроще упавшая с территории детского сада ветка убила 33-летнюю рязанку. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В пятницу, 3 июня, из-за сильного ветра у дерева на территории детсада № 81 по улице Островского обломилась макушка. Одна из веток упала за ограждение на женщину 1989 года рождения, она умерла на месте.

Дети и сотрудники детского сада не пострадали. Уточняется, что дерево не аварийное.

Мэр Елена Сорокина поручила в срочном порядке проверить состояние территорий всех учреждений образования города.

Позже стало известно, что после гибели женщины следователи начали проверку. Источник рассказал, что рядом с женщиной находился ребенок. Он не пострадал.