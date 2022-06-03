Минэкономразвития Рязанской области рассказало, что будет находиться на территории сгоревшего корпуса училища связи
Напомним, пожар произошел в апреле.
Минэкономразвития Рязанской области рассказало, что будет находиться на территории сгоревшего корпуса училища связи. Об этом сообщило издание «
На территории училища планируют разместить инновационный научно-технологический центр и технопарк в сфере радиоэлектронной промышленности. Как сообщило ведомство в соцсети «ВКонтакте», в зданиях комплекса по ремонта и реконструкции появятся органы управления, резиденты и лаборатории учреждения.
Напомним, пожар в здании бывшего училища связи в Рязани произошел 1 апреля. Позднее зампред правительства Артем Никитин сообщил, что строения снесут.