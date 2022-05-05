В Рязани снесут здание бывшего училища связи

По словам зампреда правительства Артема Никитина, здание снесут, а на его месте построят такое же новое.

В Рязани снесут здание бывшего училища связи, которое сильно пострадало от недавнего пожара. О судьбе здания в четверг, 5 мая, рассказал зампред правительства Артем Никитин.

Зампред объяснил, что в здании планировали создать аэрокосмическую долину. Однако еще до пожара власти решали вопрос о сносе здания и постройки нового, так как строение было с деревянными перекрытиями.

Никитин добавил, что до конца июня рязанцам озвучат сроки реконструкции. Здание планируют вписать в в ансамбль архитектурного облика города, то есть восстановить в неизменном виде.