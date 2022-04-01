Пожар в здании бывшего училища связи в Рязани ликвидировали

Возгорание случилось в пятницу, 1 апреля.

Пожар в здании бывшего училища связи в Рязани ликвидировали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Огонь ликвидировали к 20:45.

Напомним, здание бывшего училища связи на улице Каширина загорелось днем в пятницу, 1 апреля. Пожару присвоили повышенный номер сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фото с места пожара.