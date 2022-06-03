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Мэр Рязани Елена Сорокина попросила оказать помощь семье женщины, погибшей в Горроще
Глава администрации провела совещание по ликвидации непогоды в пятницу, 3 июня.

Мэр Рязани Елена Сорокина попросила оказать помощь семье женщины, погибшей в Горроще. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Сорокина провела совещание по ликвидации последствий непогоды в пятницу, 3 июня. Глава управления ГО ЧС города Сергей Звездочкин доложил обстоятельства трагедии, случившейся на улице Островского. Напомним, упавшая ветка на территории детского сада убила 33-летнюю женщину.

В Рязани зафиксировали 15 локальных отключений света. Сотрудники энергетических служб восстанавливают порывы на сетях. По данным «ДБГ», работу нескольких светофоров возобновили. Другие объекты ремонтируют.

Также сотрудники ГО ЧС выезжали по обращениям рязанцев из-за упавших веток. В работе на момент совещания находились шесть заявок. Восстановление продолжится в выходные дни.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.