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Врио губернатора опубликовал проект благоустройства центра Рязани
Малков отметил, что площадь Ленина станет частью пешеходного маршрута, который планируют проложить от Лесопарка.

Врио губернатора Павел Малков опубликовал проект благоустройства центра Рязани. Фото появилось в его Telegram-канале.

Малков отметил, что площадь Ленина станет частью пешеходного маршрута, который планируют проложить от Лесопарка. Он сообщил, что договорился с инвестором о разработке концепции развития, будут подготовлены разные варианты устранения недостатков.

По словам врио губернатора, концепция благоустройства центральной части Рязани будет готова к осени.

«Обязательно обсудим ее с рязанцами. Считаю, у нас есть все условия, чтобы воплотить лучшие практики, реализованные в других регионах», — добавил Малков.

Ранее он раскритиковал веранды на улице Почтовой.