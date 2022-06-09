Рязанский кремль планируют сделать элементом большого пешеходного маршрута по городу

Накануне соответствующий вопрос поднял врио губернатора Павел Малков в ходе встречи с активом рязанского регионального отделения «Общероссийский народный фронт».

В Рязани возьмутся за благоустройство кремля. Об этом в среду, 8 июня, сообщила пресс-служба областного правительства.

Накануне соответствующий вопрос поднял врио губернатора Павел Малков в ходе встречи с активом рязанского регионального отделения «Общероссийский народный фронт».

По словам Малкова, в настоящее время у всех благоустроенных площадок нет единой концепции и единого стиля.

«Сейчас видно, что даже там, где пространство благоустроено, все сделано в разном стиле. Мы видим принципиально разные подходы, нет понимания того, как люди будут там отдыхать. Надо связать всю территорию единой концепцией, единым туристическим маршрутом», — сказал Павел Малков.

Он добавил, что концепцию уже начали прорабатывать. В планах — сделать кремль ключевым элементом большого пешеходного маршрута по городу.