Малков остался недоволен летними верандами на улице Почтовой

Также он раскритиковал ансамбль торговых рядов.

Врио губернатора Павел Малков осмотрел центр города и остался недоволен летними верандами на улице Почтовой. Об этом он написал в Telegram-канале .

В среду, 29 июня, Малков побывал на площади Ленина, у торговых рядов, на улице Почтовой.

«Принято решение, что в этом году открытые здесь летние веранды закрывать не будут, они продолжат работу. Но в следующем — подход будет строже и требования о едином стиле станет обязательным», — заявил Малков.

Он отметил, что веранды будут работать при «неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм».

Также он раскритиковал ансамбль торговых рядов. По его словам, в оформлении не хватает «хозяйского подхода».

«Разношерстные вывески и фасады, „паутина“ проводов, узкие тротуары и запущенные газоны. Даже пешеходный переход упирается в ограждение», — отметил Малков.

Он отметил только одно из зданий рядов, которое отреставрировал инвестор.

Врио губернатора заявил, что нужно проработать единой оформление пространств и решить повседневные задачи благоустройства.