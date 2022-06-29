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В СК подтвердили предъявление обвинения рязанским врачам перинатального центра
Ранее об этом в соцсетях сообщили родители погибшего в перинатальном центре младенца.

В пресс-службе регионального следственного комитета подтвердили РЗН. инфо, что двум врачам перинатального центра Татьяне Легостаевой и Анне Лорей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ранее об этом в соцсетях сообщили родители погибшего в перинатальном центре младенца.

Напомним, в конце января 2022 года ребенок умер после того, как пробыл в коме больше месяца. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.

РЗН. инфо опубликовало истории о родах рязанок, которые принимали в перинатальном центре.