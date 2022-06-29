Родители умершего в перинатальном центре младенца сообщили о предъявлении обвинения врачам

Отец ребенка Олег Инзин сообщил, что, несмотря на предъявленное обвинение врач Анна Лорей продолжает работать.

Родители умершего в перинатальном центре младенца сообщили о предъявлении обвинения врачам. Об этом мать ребенка Вероника Инзина написала в соцсетях в среду, 29 июня.

По словам мужа Вероники Олега Инзина, следствие продвигается. Врачам Татьяне Легостаевой и Анне Лорей уже предъявлено обвинение, но Лорей продолжает работать. Инзин сообщил, что Лорей получила лишь выговор от минздрава. С 29 марта родители погибшего младенца так и не получили ответа от ведомства, почему врача не отстранили на время следствия.

В посте уточняется, что обвинение врачам предъявлено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, в конце января 2022 года ребенок умер после того, как пробыл в коме больше месяца. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.

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