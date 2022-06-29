Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Ранее Турция блокировала старт переговоров о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции.

Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 28 июня, президент Финляндии Саули Ниинисте провел в Мадриде переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

По итогам встречи министры иностранных дел трех стран подписали трехсторонний документ, в котором подтверждается намерение Турции поддержать приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги согласуют в течение двух дней.

Отмечается, что Финляндия и Швеция обязались не поддерживать запрещенную в Турции рабочую партию Курдистана и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также уйти от политики эмбарго против турецкой оборонной промышленности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что это самый быстрый процесс по вступлению в альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в середине мая. Турция заблокировала старт переговоров из-за поддержки терроризма в европейских странах.

Позже Дмитрий Медведев рассказал о мерах в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.