Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом
Во вторник, 28 июня, президент Финляндии Саули Ниинисте провел в Мадриде переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
По итогам встречи министры иностранных дел трех стран подписали трехсторонний документ, в котором подтверждается намерение Турции поддержать приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги согласуют в течение двух дней.
Отмечается, что Финляндия и Швеция обязались не поддерживать запрещенную в Турции рабочую партию Курдистана и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также уйти от политики эмбарго против турецкой оборонной промышленности.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что это самый быстрый процесс по вступлению в альянс.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в середине мая. Турция заблокировала старт переговоров из-за поддержки терроризма в европейских странах.
Позже Дмитрий Медведев рассказал о мерах в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.