Медведев рассказал о мерах в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

По его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем новым России не грозит. Однако стране придется укреплять рубежи.

Россиянам рассказали о мерах в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом во вторник, 28 июня, рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передали РИА Новости.

По его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем новым России не грозит. Медведев заявил, что ранее указанные страны были с Россией в достаточно уважительных и доброжелательных отношениях. Поэтому с ними не предвидится никаких территориальных споров.

«Сейчас у нас с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них. Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье», — сказал Медведев.

Он добавил, что несмотря на это, Россия всегда будет готова к ответным шагам и будет укреплять рубежи.

«Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге. И граждане двух стран-кандидатов в НАТО — тоже», — заметил зампред Совбеза.