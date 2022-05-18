Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

Послы государств передали документы генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщило РИА Новости .

Заявки на присоединение генсеку альянса Йенсу Столтенбергу передали послы государств. Церемония состоялась в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Напомним, о решении подать заявку на вступление в альянс правящая социал-демократическая партия Швеции заявила 15 мая. В тот же день о намерении присоединиться к блоку заявила Финляндия.