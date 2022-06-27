Погибшая в результате наезда автомобиля на столб пассажирка работала следователем

Также стало известно, что за рулем автомобиля находился действующий сотрудник ГИБДД.

Стала известна личность пассажирки, которая погибла в результате наезда автомобиля на столб. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили «62Инфо» со ссылкой на осведомленный источник.

Так, авария случилась 26 июня. За рулем Hyundai Solaris был 27-летний лейтенант полиции, работающий в ГИБДД. Он находился в отпуске. Предположительно, мужчина не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в столб.

Тогда в аварии погибла девушка. Как сообщил источник, она работала следователем.

Также известно, что водителя госпитализировали, а еще двое пассажиров получили травмы, но от госпитализации отказались.

Ранее в пресс-службе УМВД сообщили, что авария случилась 27 июня примерно в 6:00, на 186 километре трассы М-5 «Урал». После аварии полиция и следователи начали проверку.