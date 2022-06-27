Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
29°
Втр, 28
25°
Срд, 29
22°
ЦБ USD 53.36 0.04 28/06
ЦБ EUR 56.05 0.09 28/06
Нал. USD 59.25 / 65.11 27/06 16:27
Нал. EUR 64.15 / 67.74 27/06 16:27
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
8 739
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
2 779
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
11 часов назад
506
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
6 296
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
СК проводит проверку по факту гибели женщины-следователя в ДТП
Также следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Следователи проведут проверку по факту гибели женщины-следователи в ДТП. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Также следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, в минувшее воскресенье на 186-м километре автодороги М5 «Урал» легковушка Hyundai Solaris врезалась в столб. В результате погибла 26-летняя девушка. Позже выяснилось, что она работала следователем, а водитель — действующий сотрудник ГИБДД. Информацию подтвердили в региональном УМВД.