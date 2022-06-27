СК проводит проверку по факту гибели женщины-следователя в ДТП

Также следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Следователи проведут проверку по факту гибели женщины-следователи в ДТП. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Также следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, в минувшее воскресенье на 186-м километре автодороги М5 «Урал» легковушка Hyundai Solaris врезалась в столб. В результате погибла 26-летняя девушка. Позже выяснилось, что она работала следователем, а водитель — действующий сотрудник ГИБДД. Информацию подтвердили в региональном УМВД.