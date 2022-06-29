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Достигнуто соглашение. В рязанском суде завершился иск по ремонту сасовского обхода
Представитель дирекции дорог сообщил, что выявленные недостатки на дорожном полотне устранили.

В среду, 29 июня в Арбитражном суде состоялось заседание по иску в отношении ремонта сасовского обхода между ГК «Альянс» и дирекцией дорог Рязанской области. Представитель дирекции дорог сообщил, что выявленные недостатки на дорожном полотне устранили."Наша комиссия съездила на место. То, что мы указывали исправить, исправили. Поэтому мы отказываемся от исковых требований, цель достигнута", — добавил он. Ответчик подчеркнул, что все ремонтные работы проведены по гарантии и стороны достигли компромисса. Судья заключил, что разбирательство прекращено и может быть обжаловано. Напомним, между ГК «Альянс» и дирекцией дорог Рязанской области продолжаются судебные заседания по ремонту Солотчинского моста.