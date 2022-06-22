В Рязани не будут проводить повторную экспертизу Солотчинского моста

Соответствующее решение озвучили в рязанском Арбитражном суде на очередном заседании по иску в отношении ремонта объекта.

Повторную проверку Солотчинского моста не планируют проводить. Соответствующее решение в среду, 22 июня, озвучили в рязанском Арбитражном суде на очередном заседании по иску в отношении ремонта Солотчинского моста.

На нем стороны пришли к соглашению, что нет необходимости в проведении повторной экспертизы Солотчинского моста. Они отметили, что в материалах дела есть все имеющиеся доказательства и заключения специалистов, поэтому «в дополнительных исследованиях нет смысла».

По словам истца, дорожные дефекты — результат ненадлежащей эксплуатации дорожного покрытия на мосту. Ответчик же считает, что подрядчик действовал недобросовестно и не уведомил заказчика, что результат требуемых работ не будет соответствовать строительным нормам.

Напомним, что рязанский Арбитражный суд предложил провести новую экспертизу Cолотчинского моста. Судья Анна Котова, которая ведет дело о выплатах за ремонт, пояснила, что в материалах дела имеются противоречивые экспертные заключения.

Мост через Оку отремонтировали в 2018 году. Региональный минтранс не принял работы и в конце 2019 года подал в суд на подрядчика.