Сасовский обход открыли для движения

На строительство потратили 466,4 млн. рублей.

В среду, 16 сентября, губернатор Николай Любимов побывал на открытии Сасовского обхода, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На создание объекта протяженностью почти четыре километра потратили 466,4 млн. рублей, выделенных региону из федерального бюджета. Также были построены путепровод через железную дорогу и мост через реку Сасовка. Кроме того, в 2020 году отремонтировали первую часть дороги, в том числе укрепили обочины, приведели в порядок водопропускные сооружения.

«Новая автодорога решит острейшую для Сасова проблему — позволит пустить транзитный транспорт в обход города. Это значительно повысит безопасность движения, уменьшится нагрузка на уличную сеть. Особенно важно — в Сасове должна улучшиться экологическая обстановка», — сказал глава региона.