Рязанцы поделились впечатлениями о ресторанах «Вкусно — и точка»

Три ресторана открылись в Рязани во вторник, 28 июня.

Рязанцы поделились впечатлениями о ресторанах «Вкусно — и точка». Об этом горожане рассказали РЗН.инфо.

Три ресторана открылись в Рязани во вторник, 28 июня. На открытие пришли посетители, которые успели попробовать фастфуд в новых McDonald’s.

«Мы пришли с сыном попробовать, изменился ли вкус наших любимых бургеров. Скучали и ждали, когда откроется», — рассказала рязанка.

«Очень вкусно. Ничего не изменилось, если только названия, но это — не главное», — отметил посетитель ресторана Александр.

«Мы с сыном рады, что двойной гранд остался такой же по вкусу. А вот картошка стала даже лучше. Будем продолжать сюда ходить», — поделилась рязанка.

«Непривычно видеть такой маленький ассортимент, но сказали, что в будущем будет пополняться. Пока нам все нравится, посмотрим, что будет дальше», — рассказали Никита и Илья.

Напомним, ни на одном из зданий не появилось новое название «Вкусно — и точка» с логотипом.