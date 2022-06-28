Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
25°
Срд, 29
22°
Чтв, 30
23°
ЦБ USD 52.97 -0.39 29/06
ЦБ EUR 55.89 -0.16 29/06
Нал. USD 59.6 / 65.11 28/06 17:51
Нал. EUR 64.1 / 66.5 28/06 09:15
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
9 422
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
3 244
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
Вчера 12:45
1 068
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
6 782
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцы поделились впечатлениями о ресторанах «Вкусно — и точка»
Три ресторана открылись в Рязани во вторник, 28 июня.

Рязанцы поделились впечатлениями о ресторанах «Вкусно — и точка». Об этом горожане рассказали РЗН.инфо.

Три ресторана открылись в Рязани во вторник, 28 июня. На открытие пришли посетители, которые успели попробовать фастфуд в новых McDonald’s.

«Мы пришли с сыном попробовать, изменился ли вкус наших любимых бургеров. Скучали и ждали, когда откроется», — рассказала рязанка.

«Очень вкусно. Ничего не изменилось, если только названия, но это — не главное», — отметил посетитель ресторана Александр.

«Мы с сыном рады, что двойной гранд остался такой же по вкусу. А вот картошка стала даже лучше. Будем продолжать сюда ходить», — поделилась рязанка.

«Непривычно видеть такой маленький ассортимент, но сказали, что в будущем будет пополняться. Пока нам все нравится, посмотрим, что будет дальше», — рассказали Никита и Илья.

Напомним, ни на одном из зданий не появилось новое название «Вкусно — и точка» с логотипом.