В Рязани открылись три ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка»

Посетители начали собираться около входы в ресторан за несколько минут до его открытия.

Во вторник, 28 июня, в Рязани открылись три ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка». Торжественное открытие с перерезанием ленточки прошло во вторник, 28 июня, в ТРЦ «Виктория плаза», около ТРЦ «Круиз» и центрального автовокзала.

Посетители начали собираться около входов в ресторан за несколько минут до его открытия, в основном — школьники. Больше всего людей собралось на площади Победы, где организовали фотозону, а ведущий приглашал прохожих посетить общепит.

Ни на одном из зданий не появилось новое название «Вкусно — и точка» с логотипом. В одном из заведений пояснили, что это связано с возможной сменой названия в будущем.

«Мы, действительно, с нетерпением ждали открытия предприятия „Вкусно — и точка“. Эта сеть стала самой популярной у молодежи. Сегодня по поручению главы администрации города Рязани Елены Борисовны Сорокиной я от души поздравляю всех рязанцев и сотрудников коллектива с открытием первого предприятия, теперь уже полностью работающего под российским брендом „Вкусно — и точка“. А самое главное, стоит отметить качество, высочайшие технологии и квалификацию работников данного предприятия», — отметила сотрудник главы администрации Ирина Полозова.

Рязанцы поделились впечатлениями о новых заведениях.