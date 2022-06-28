Рязанская природоохранная прокуратура установила надзор над расчисткой русла реки Солотча

На расчистку русла Солотчи осенью 2021 года выделили более 115 млн рублей. Победителем тендера стало общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания Союз». В мае 2022 года выяснилось, что работы не выполнены.

Рязанская природоохранная прокуратура установила надзор над расчисткой русла реки Солотча. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сообщается, что в период нереста до 10 июня в русле реки нельзя было проводить работы. Поэтому природоохранная прокуратура вынесла подрядчику предостережение.

После завершения нерестового периода место работ проверили и установили, что работы по расчистке русла возобновили и подготовили две площадки складирования грунта. На объекте удаляют затопленную древесину, в районе первой площадки гидромеханизированным способом производится изъятие донных отложений.

Работы по расчистке проводят по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов».

Напомним, на расчистку русла Солотчи осенью 2021 года выделили более 115 млн рублей. Победителем тендера стало общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания Союз».

В мае 2022 года выяснилось, что работы не выполнены.