На расчистку реки в Рязани выделили свыше 115 миллионов рублей

Протяженность расчистки составляет 3,1 километра, площадь — 224 300 квадратных метров.

На расчистку реки Солотча в Рязани выделили более 115,7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Протяженность расчистки составляет 3,1 километра, площадь — 224 300 квадратных метров.

По контракту, подрядчик должен убрать затопленную древесину, избыточную водную растительность и донные отложения.

Организатором конкурса выступило минприроды Рязанской области.

Заявки на участие принимаются до 29 сентября. Закончить работы планируется в ноябре 2022 года.