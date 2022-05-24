В Рязанской области подрядчик не расчистил русло реки Солотча

Об этом во вторник, 24 мая, на заседании правительства заявила министр финансов Марина Наумова.

В Рязанской области подрядчик не расчистил русло реки Солотча. Об этом во вторник, 24 мая, на заседании правительства заявила министр финансов Марина Наумова.

По ее словам, в рамках нацпроекта «Экология» работы не провели.

«Работы по расчистке реки Солотча не выполнены подрядчиком и не оплачены», — заявила чиновница.

Напомним, стоимость работ оценивалась в 115 миллионов рублей. Победителем тендера стало общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания Союз».