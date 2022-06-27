В полиции подтвердили, что погибшая в ДТП на Южной окружной девушка работала следователем

По факту ДТП проводится проверка.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Южной окружной дороге в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 26 июня, примерно в 6:00 на 186-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 27-летний сотрудник строевого подразделения УМВД России по Рязанской области в нерабочее время ехал на машине Hyundai Solaris и не справился с управлением. Машина врезалась в столб. Отмечается, что сотрудник был не в форме.

В ДТП погибла сотрудница одного из территориальных органов внутренних дел Рязанской области. Она также была не в форме, в момент ДТП было ее нерабочее время. Два пассажира — 27-летняя женщина и 28-летний мужчина получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Позже стало известно, что следователи также начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.