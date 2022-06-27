Следователи возбудили уголовное дело после смерти рязанца на улице Керамзавода

Напомним, 34-летний мужчина скончался 18 июня. Очевидцы рассказали, что мужчина скончался после драки с подростками. После вскрытия экспертам не удалось определить причину смерти.

Следователи возбудили уголовное дело после смерти рязанца на улице Керамзавода. Об этом в понедельник, 27 июня, РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

«Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Экспертные исследования, назначенные с целью установления причины смерти мужчины, в настоящее время не завершены», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 34-летний мужчина скончался 18 июня. Очевидцы рассказали, что мужчина скончался после драки с подростками. После вскрытия экспертам не удалось определить причину смерти.