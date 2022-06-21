Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
25°
Сбт, 25
26°
Вск, 26
28°
ЦБ USD 53.36 0.08 24/06
ЦБ EUR 55.99 0.16 24/06
Нал. USD 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Нал. EUR 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Новости
Публикации
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
Вчера 13:21
466
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
3 833
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
4 841
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
19 294
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
СК: у погибшего на улице Керамзавода рязанца пока не удалось установить причину смерти
Ранее очевидцы рассказали, что мужчина сделал замечание подросткам, после чего завязался конфликт и погибший получил смертельный удар. Все произошло на глазах у его дочери.

СУ СКР по Рязанской области прокомментировали информацию очевидцев, что мужчина на улице Керамзавода забили до смерти подростки. Во вторник, 21 июня, в пресс-службе сообщили, что вскрытие не помогло определить причину смерти погибшего.

«Продолжается доследственная проверка. В ходе паталого-анатомического вскрытия причина смерти мужчины не была установлена, проводится ряд дополнительных экспертных исследований, направленных на установление причины его смерти. После получения результатов экспертных исследований действиям участников конфликта будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы рассказали, что мужчина сделал замечание подросткам, после чего завязался конфликт и погибший получил смертельный удар. Все произошло 18 июня на глазах у его дочери.