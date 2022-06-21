СК: у погибшего на улице Керамзавода рязанца пока не удалось установить причину смерти

Ранее очевидцы рассказали, что мужчина сделал замечание подросткам, после чего завязался конфликт и погибший получил смертельный удар. Все произошло на глазах у его дочери.

СУ СКР по Рязанской области прокомментировали информацию очевидцев, что мужчина на улице Керамзавода забили до смерти подростки. Во вторник, 21 июня, в пресс-службе сообщили, что вскрытие не помогло определить причину смерти погибшего.

«Продолжается доследственная проверка. В ходе паталого-анатомического вскрытия причина смерти мужчины не была установлена, проводится ряд дополнительных экспертных исследований, направленных на установление причины его смерти. После получения результатов экспертных исследований действиям участников конфликта будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы рассказали, что мужчина сделал замечание подросткам, после чего завязался конфликт и погибший получил смертельный удар. Все произошло 18 июня на глазах у его дочери.