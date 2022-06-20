В выходные в поселке Керамзавода обнаружили тело 34-летнего мужчины

В СК сообщили, что проводят проверку по по факту обнаружения тела рязанца.

В выходные в поселке Керамзавода обнаружили тело 34-летнего мужчины. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

В субботу, 18 июня, в 23 часа очевидцы рассказали, что на улице Керамзавода «собралась куча людей и две машины полиции около тела человека».

В СК сообщили, что проводят проверку по по факту обнаружения тела рязанца 1988 года рождения, устанавливаются обстоятельства смерти.