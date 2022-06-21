Очевидцы: погибшего на улице Керамзавода рязанца забили до смерти подростки на глазах у его дочери

По их словам, 34-летний мужчина сделал замечание подросткам. Между ними начался словесный конфликт. Сначала школьники брызнули перцовым баллончиком в лицо знакомому погибшего, после чего завязалась потасовка.

Погибшего на улице Керамзавода рязанца забили до смерти подростки. Об этом РЗН. инфо во вторник, 21 июня, сообщили очевидцы.

По их словам, 34-летний мужчина сделал замечание подросткам. Между ними начался словесный конфликт. Сначала школьники брызнули перцовым баллончиком в лицо знакомому погибшего, после чего началась потасовка.

Один из подростков ударил погибшего в лицо. По словам еще одного очевидца — кирпичом.

Мужчина умер на месте. Все произошло на глазах дочери погибшего. Кроме того, конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Запись направили в полицию.

«Хотелось бы, что бы эта ситуация не оставалась без внимания», — отметил собеседник.

Задержаны подростки или нет — неизвестно. Редакция обратилась за подробным комментарием в СК.

Ранее сообщалось, что в субботу, 18 июня, на улице Керамзавода обнаружили тело мужчины 1988 года рождения. Следователи начали проверку.