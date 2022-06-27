На мать 16-летней участницы стрельбы на улице Почтовой в Рязани составили протокол

Напомним, что в ночь на воскресенье, 26 июня, на улице Почтовой неизвестный мужчина открыл стрельбу.

На мать 16-летней участницы стрельбы на улице Почтовой в Рязани составили протокол. Об этом в понедельник, 27 июня, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Известно, что одной из участниц конфликта со стрельбой, который произошел ночью с 25 на 26 июня, оказалась несовершеннолетняя девушка. Во время стрельбы она физически не пострадала. За то, что несовершеннолетняя находилась без родителей в общественном месте, полиция составила административный протокол на ее мать.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 26 июня, на улице Почтовой неизвестный мужчина открыл стрельбу. Момент попал на видео. Позже в полиции прокомментировали инцидент. В отделение доставили четверых участников конфликта.