В полицию доставили четырех участников конфликта со стрельбой в Рязани

Установлены их личности: мужчины в возрасте от 30 до 38 лет, все рязанцы.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД по Советскому району установили и доставили в отдел полиции всех участников конфликта, который произошел ночью 26 июня на улице Почтовой.

Установлены личности всех четырех: это мужчины в возрасте от 30 до 38 лет, все они рязанцы.

Предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве.

В настоящее время проверка продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь на 26 июня на улице Почтовой неизвестный открыл стрельбу. Момент попал на видео. В полиции прокомментировали инцидент.