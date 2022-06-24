Появились первые минуты после падения самолета Ил-76 в Рязани

На кадрах видно, как обломки самолета разбросаны по всей территории.

Появилось видео первых минут после падения самолета Ил-76 в Рязани. Его опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как обломки самолета разбросаны по всей территории.

Также в редакцию поступило видео от очевидцев.

Напомним, происшествие случилось около 4 часов утра на Михайловском шоссе. Известно, что на борту находились девять человек, из них четверо погибли. Появились фото и видео с места крушения самолета. В Минобороны назвали причину крушения военного самолета.