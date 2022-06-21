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На время реконструкции Северной окружной в Рязани перекроют половину проезжей части
Согласно проекту, дорогу расширят, также устроят там велодорожки, линии искусственного электроосвещения и надземный пешеходный переход.

В Рязани на время реконструкции Северной окружной дороги перекроют половину проезжей части. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Работы по реконструкции уже начались. На объекте установили информационные щиты, идет геодезическая разбивка трассы, проводятся согласования переноса существующих инженерных коммуникаций.

Согласно проекту, дорогу расширят, также устроят там велодорожки, линии искусственного электроосвещения и надземный пешеходный переход.

На время работ транспорт будет двигаться по половине проезжей части.

Реконструкцию планируют завершить в 2023 году.