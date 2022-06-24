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МЧС: упавший в Рязани самолет Ил-76 не из Оренбургской области
В Минобороны ранее сообщили, что самолет совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета. Экипаж летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку.

Упавший в Рязани самолет Ил-76 не из Оренбургской области. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

В Минобороны ранее сообщили, что самолет совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета. Экипаж летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку.

В региональном управлении МЧС информацию не подтвердили.

«По предварительной информации, самолет не из Оренбургской области. Информация оперативная, дополнительно будет уточняться», — сообщили в ведомстве.

Напомним, происшествие случилось около 4 часов утра на Михайловском шоссе. Известно, что на борту находились девять человек, из них четверо погибли. Появились фото и видео с места крушения самолета.