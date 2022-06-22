«Ведомости»: IKEA планирует расторгнуть договоры аренды с российскими торговыми центрами

Речь идет о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке.

Компания IKEA планирует расторгнуть договоры аренды с российскими торговыми центрами. Об этом сообщило издание « Ведомости » со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

По информации издания, корпорация разослала уведомления руководствам почти всех торговых площадок, на которых присутствовала. При этом речь идет о расторжении контракта в одностороннем порядке, что может повлечь крупные штрафы для компании.

Ранее СМИ сообщали о том, что IKEA продаст российские фабрики. Также заявлялось, что компания устроит продажу товаров на местных складах.