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«Ведомости»: IKEA планирует расторгнуть договоры аренды с российскими торговыми центрами
Речь идет о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке.

Компания IKEA планирует расторгнуть договоры аренды с российскими торговыми центрами. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

По информации издания, корпорация разослала уведомления руководствам почти всех торговых площадок, на которых присутствовала. При этом речь идет о расторжении контракта в одностороннем порядке, что может повлечь крупные штрафы для компании.

Ранее СМИ сообщали о том, что IKEA продаст российские фабрики. Также заявлялось, что компания устроит продажу товаров на местных складах.