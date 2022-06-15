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IKEA устроит распродажу товаров на российских складах
Также речь зашла о продаже фабрик в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях. Сотрудников на производствах сократят.

IKEA сократит масштабы российского бизнеса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей мебельной фирмы.

В частности, речь зашла о продаже фабрик в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях. Сотрудников на производствах сократят.

Также в компании заявили, что возможностей возобновления продаж в обозримом будущем нет. Это связано с ухудшением ситуации с бизнес-процессами и логистическими цепочками по миру.

«Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — заявили в представительстве компании.

Товары, находящиеся на российских складах, распродадут. При этом торговые центры «Мега» продолжат работу.

Ранее «Известия» сообщали, что IKEA прекратит работу в России.