Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
19°
Чтв, 16
20°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 56.66 -0.43 16/06
ЦБ EUR 59.12 -0.13 16/06
Нал. USD 62 / 60.5 15/06 16:54
Нал. EUR 67.1 / 68 15/06 16:54
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
11 837
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
6 053
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
5 986
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
4 997
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Шведская компания IKEA уйдет из России
По информации «Известий», заводы и производство компания продаст другому владельцу. Сотрудников сократят.

Шведская компания IKEA уйдет из России. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, сообщения об уходе сотрудникам компании заявили во время общего собрания. IKEA сделает официальное заявление в ближайшее время.

Заводы и производство компания продаст другому владельцу. Сотрудников сократят.

После другие СМИ сообщили, что фирма сократит в стране производство.

В марте сообщалось, что IKEA приостановит деятельность в России. С 1 июня в магазинах заработали отделы обмена и возврата товара.