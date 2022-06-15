Шведская компания IKEA уйдет из России

По информации «Известий», заводы и производство компания продаст другому владельцу. Сотрудников сократят.

Шведская компания IKEA уйдет из России. Об этом сообщили « Известия ».

По информации издания, сообщения об уходе сотрудникам компании заявили во время общего собрания. IKEA сделает официальное заявление в ближайшее время.

Заводы и производство компания продаст другому владельцу. Сотрудников сократят.

После другие СМИ сообщили, что фирма сократит в стране производство.

В марте сообщалось, что IKEA приостановит деятельность в России. С 1 июня в магазинах заработали отделы обмена и возврата товара.