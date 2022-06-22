В мэрии назвали причину коммунальной аварии на улице Введенской

Ранее о ситуации сообщили очевидцы. На участке перекрыли движение.

В мэрии назвали причину коммунальной аварии на улице Введенской. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Известно, что сотрудники «Нефтегазстроя Рязань» проводили работы на этом участке. Они повредили водовод, из-за чего возникла коммунальная авария.

«На место оперативно прибыли сотрудники „Водоканала“ для оценки ситуации и принятия необходимых работ. Планируются ремонтные работы», — заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, о ситуации сообщили очевидцы. На участке перекрыли движение. Также стало известно, что часть домов осталась без воды.