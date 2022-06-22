В России проезд в электричках для детей до семи лет стал бесплатным

Закон вступил в силу со среды, 22 июня.

В России проезд в электричках для детей до семи лет стал бесплатным. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Закон вступит в силу со среды, 22 июня.

Дети до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно во всех регионах. Для получения льготы нужно предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Ранее Государственная дума приняла закон во втором и третьем чтениях. Документ подписал Владимир Путин.