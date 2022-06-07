Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках детей до семи лет

Законопроект предполагает бесплатный проезд в электричках на все направления для детей до семи лет.

Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках детей с пяти до семи лет. Об этом передает РИА Новости .

Ранее инициативу предложил расширить глава комитета по транспорту Евгений Москвичев. Законопроект предполагает бесплатный проезд в электричках на все направления для детей до семи лет.

В пояснительной записке к проекту говорится, что частично оплата проезда детей предусмотрена нормами региональных нормативных актов. В 48 субъектах действует скидка, в других регионах скидки не предоставляются.

Законопроект приняли во втором и третьем чтении.