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В России дети до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно
В России разрешили бесплатный проезд в электричках для детей до семи лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В России разрешили бесплатный проезд в электричках для детей до семи лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

По действующему ранее закону за детей от пяти до семи лет нужно было платить в пригородных поездах в полном объеме. Частичная стоимость оплаты проезда предусматривалась только нормами региональных нормативных актов. На территории 48 субъектов страны действует скидка в размере от 50 до 75% от тарифа для этой категории, в остальных скидки не предусматривались.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет.

Инициативу предложил расширить глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.