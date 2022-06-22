Прокуратура подвела итоги проверки на законность строительства карьера в Заокском

Стало известно, что во время проверки нашли нарушения при выдаче лицензии на пользование недрами. Также нарушения были при проведении госэкспертизы.

Зампредправительства Филиппову внесли представление по итогам проверки прокуратуры законности строительства карьера в Заокском. Об этом в среду, 22 июня, РЗН. инфо сообщила облпрокуратура.

Стало известно, что во время проверки нашли нарушения при выдаче лицензии на пользование недрами. Также нарушения были при проведении госэкспертизы.

«Прокуратурой области проведена проверка в министерстве природопользования области, по результатам которой выявлены нарушения при выдаче лицензии на пользование недрами, а также при проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения», — говорится в документе.

По результатам проверки облпрокуратура внесла представление зампредправительства Дмитрию Филиппову.

Напомним, в начале июня местные жители провели митинг против реализации проекта. По мнению горожан, появление карьера может нарушить экологическую ситуацию. Прокуратура заявила о проверке на законность строительства карьера в Заокском. Позже Росреестр описал ограничения, из-за которых в Заокском не может появиться песчаный карьер.