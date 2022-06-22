Прокуратура подвела итоги проверки на законность строительства карьера в Заокском

Зампредправительства Филиппову внесли представление по итогам проверки прокуратуры законности строительства карьера в Заокском. Об этом в среду, 22 июня, РЗН. инфо сообщила облпрокуратура.
Стало известно, что во время проверки нашли нарушения при выдаче лицензии на пользование недрами. Также нарушения были при проведении госэкспертизы.
«Прокуратурой области проведена проверка в министерстве природопользования области, по результатам которой выявлены нарушения при выдаче лицензии на пользование недрами, а также при проведении государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения», — говорится в документе.
По результатам проверки облпрокуратура внесла представление зампредправительства Дмитрию Филиппову.
Напомним, в начале июня местные жители провели митинг против реализации проекта. По мнению горожан, появление карьера может нарушить экологическую ситуацию. Прокуратура заявила о проверке на законность строительства карьера в Заокском. Позже Росреестр описал ограничения, из-за которых в Заокском не может появиться песчаный карьер.