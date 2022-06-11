Прокуратура проверяет законность строительства карьера в Заокском

Об этом стало известно в ходе встречи жителей с заместителями председателя правительства Рязанской области Дмитрием Филипповым и Евгением Беленецким, а также представителями главного управления архитектуры и градостроительства региона.

Прокуратура проводит проверку законности практически всех операций, связанных со строительством песчаного карьера в Заокском. Об этом стало известно в ходе встречи жителей с заместителями председателя правительства Рязанской области Дмитрием Филипповым и Евгением Беленецким, а также представителями главного управления архитектуры и градостроительства региона, сообщает пресс-служба правительства области.

Дмитрий Филиппов рассказал о правилах выдачи и ходе проверок лицензии на пользование недрами, разрешенное министерством природопользования. Представители Главархитектуры областного правительства рассказали об основаниях заключения договора на разработку нового генплана — по нему категория земель из сельскохозяйственных переведена в промышленную. Правомерность выдачи лицензии и возникновения самого права собственности на земельные участки также сейчас проверяются. Беленецкий предложил людям создать инициативную группу, в ее состав войдут жители сел Заокское и Коростово. Он добавил, что до этого момента работы по разработке карьера приостановят.

«В свою очередь мы попросили людей сообщать о возможных нарушениях, в том числе о неправомерности продажи бывшими колхозниками земельных паев. Эта информация будет передана в правоохранительные органы. Будем разбираться в ситуации», — отметил Беленецкий.

Ранее на заседании правительства области врио губернатора Павел Малков потребовал от коллег выехать на место и обсудить с жителями ситуацию. Он отметил, что «все, кто за это отвечают, недорабатывают, и диалог отсутствует».

Напомним, в начале июня местные жители провели митинг против реализации проекта. По мнению горожан, появление карьера может нарушить экологическую ситуацию.