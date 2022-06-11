Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
23°
Вск, 12
22°
Пнд, 13
21°
ЦБ USD 57.78 -0.61 11/06
ЦБ EUR 60.97 -1.12 11/06
Нал. USD 62.1 / 60.9 10/06 16:34
Нал. EUR 62.1 / 60.9 10/06 16:34
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
Вчера 13:15
4 508
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
3 498
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
3 462
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
2 611
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Прокуратура проверяет законность строительства карьера в Заокском
Об этом стало известно в ходе встречи жителей с заместителями председателя правительства Рязанской области Дмитрием Филипповым и Евгением Беленецким, а также представителями главного управления архитектуры и градостроительства региона.

Прокуратура проводит проверку законности практически всех операций, связанных со строительством песчаного карьера в Заокском. Об этом стало известно в ходе встречи жителей с заместителями председателя правительства Рязанской области Дмитрием Филипповым и Евгением Беленецким, а также представителями главного управления архитектуры и градостроительства региона, сообщает пресс-служба правительства области.

Дмитрий Филиппов рассказал о правилах выдачи и ходе проверок лицензии на пользование недрами, разрешенное министерством природопользования. Представители Главархитектуры областного правительства рассказали об основаниях заключения договора на разработку нового генплана — по нему категория земель из сельскохозяйственных переведена в промышленную. Правомерность выдачи лицензии и возникновения самого права собственности на земельные участки также сейчас проверяются. Беленецкий предложил людям создать инициативную группу, в ее состав войдут жители сел Заокское и Коростово. Он добавил, что до этого момента работы по разработке карьера приостановят.

«В свою очередь мы попросили людей сообщать о возможных нарушениях, в том числе о неправомерности продажи бывшими колхозниками земельных паев. Эта информация будет передана в правоохранительные органы. Будем разбираться в ситуации», — отметил Беленецкий.

Ранее на заседании правительства области врио губернатора Павел Малков потребовал от коллег выехать на место и обсудить с жителями ситуацию. Он отметил, что «все, кто за это отвечают, недорабатывают, и диалог отсутствует».

Напомним, в начале июня местные жители провели митинг против реализации проекта. По мнению горожан, появление карьера может нарушить экологическую ситуацию.