Росреестр описал ограничения, из-за которых в Заокском не может появиться песчаный карьер

Организация сослалась на Водный кодекс России.

Росреестр описал ограничения, из-за которых в Заокском не может появиться песчаный карьер. Об этом сообщили представители рязанского отделения ВООПИиК.

Так, на запрос организации в ведомстве отметили, что песок нельзя добывать в зоне затопления территории поверхностными водами рек Оки, Павловки, Плетенки, Трубежа, ручья Быстрец (Панферовка) при однопроцентной обеспеченности. Также это недопустимо в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе участков Оки. Росреестр сослался на часть 15 статьи 65 Водного кодекса России.

Напомним, в начале июня местные жители провели митинг против реализации проекта. По мнению горожан, появление карьера может нарушить экологическую ситуацию. Также стало известно, что прокуратура проверит законность строительства карьера в Заокском.