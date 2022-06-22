Дочь убитого в Чучкове таксиста прокомментировала задержание подозреваемого

Трагедия случилась в декабре 2021 года. Пенсионер подрабатывал таксистом. Его тело нашли в 800 метрах от въезда в поселок со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки.

Дочь убитого таксиста Елена прокомментировала корреспонденту РЗН. инфо задержание подозреваемого жителя поселка Чучково в убийстве ее отца.

«Спустя полгода нашли убийцу моего отца. Им оказался 60-летний житель Чучкова. Сейчас ему предъявили обвинение в умышленном убийстве и продолжают проводить следственные действия. Больше ничего не могу сказать до суда. Я уверена, что именно этот человек убил папу. Все сходится. Надеюсь, он понесет наказание», — поделилась Елена.

Напомним, что в декабре 2021 года в Чучковском районе убили пожилого мужчину, который подрабатывал таксистом. Тело мужчины было найдено в 800 метрах от въезда в Чучково со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки. Обвиняемого в убийстве задержали и предъявили обвинение.