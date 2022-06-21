Чучковцу предъявили обвинение в убийстве 60-летнего таксиста

Происшествие случилось в декабре 2021 года.

Жителю Чучкова предъявили обвинение в убийстве 60-летнего таксиста. Об этом во вторник, 21 июня, сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на Шиловский межрайонный следственный отдел СУ С. К. России по региону.

Происшествие случилось в декабре 2021 года. Тогда мужчина уехал из дома на личном автомобиле и не вернулся. Возле дома, где он держал хозяйство, следователи обнаружили лужу крови и следы волочения. Позже в овраге нашли автомобиль пропавшего, а в 800 метрах от въезда в поселок — само тело пенсионера. На трупе имелись следы термического воздействия — злоумышленники пытались сжечь его с помощью покрышек.

Дочь погибшего искала очевидцев, которые могли бы помочь в расследовании уголовного дела.

В убийстве подозревают местного жителя. Ему предъявили обвинение по статье «Умышленное убийство».

Расследование уголовного дела продолжается.