В Кораблинском районе мужчину осудили за убийство собутыльника

Подозреваемый в убийстве был задержан по «горячим следам» и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

В Кораблинском районе вынесли приговор в отношении местного жителя 1959 года рождения, которого ранее судили за убийство сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

7 декабря 2021 года в селе Аманово Кораблинского района соседи выпивали, между ними произошел конфликт. Гость оскорбил хозяина жилища, в котором происходило застолье. В ответ мужчина два раза ударил односельчанина в грудь и живот ножом. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали по «горячим следам» и заключили под стражу.

Приговор назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.