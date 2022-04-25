В Кораблине рецидивиста осудят за убийство собутыльника
Пьяный 63-летний местный житель в ходе конфликта ударил своего собутыльника два раза ножом в грудь и живот. От полученных травм мужчина умер на месте.
В Кораблине рецидивиста осудят за убийство собутыльника. Об этом
В декабре 2021 года в селе Аманово Кораблинского района пьяный 63-летний местный житель в ходе конфликта ударил своего собутыльника два раза ножом в грудь и живот. От полученных травм мужчина умер на месте.
Подозреваемого в убийстве задержали «по горячим следам». Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство сожительницы.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время его направят в суд.