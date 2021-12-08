Пьяный 62-летний рязанец убил собутыльника двумя ударами ножа

Убийцу задержали «по горячим следам». Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Пьяный 62-летний рязанец убил собутыльника двумя ударами ножа. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Во вторник, 7 декабря, в селе Аманово Кораблинского района двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт и 62-летний рязанец ударил своего знакомого ножом в грудь и живот. От полученных ранений мужчина умер на месте.

Убийцу задержали «по горячим следам». Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).